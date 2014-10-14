В этом году более 4 тыс. безработных петербуржцев смогут получить дополнительное образование

В 2021 году пройти обучение смогут 3840 безработных петербуржцев, а также 300 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет.

По данным комитета по труду и занятости населения Петербурга на 25 мая этого года, в городе 2184 человека получают дополнительное профессиональное образование. Об этом пишет РБК.

Кроме того, в 2021 году пройти обучение смогут 3840 безработных петербуржцев, а также 300 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет. Так, четыре направления стали самыми популярными среди граждан: "Специалист по работе в 1С" (116 человек), "Интернет-маркетинг" (84 человека), "Деловой английский язык" (78 граждан), "Бухгалтерский учет и налогообложение" (70 человек).

Известно, что в этом году после обучения 1468 человек смогли найти работу по специальности. Отмечается, что работодатели больше всего нуждаются в менеджерах, кассирах, водителях, врачах и медработниках, инженерах-технологах, каменщиках и операторах почтовой связи.

Ранее мы писали, что более миллиона петербуржцев работает в малом и среднем бизнесе.

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