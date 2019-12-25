Почти 20 тонн опасных отходов собрали за неделю в Петербурге

Проведены мероприятия по устранению загрязнений водоёмов и чистке их берегов. Было собрано и вывезено 54 кубометра мусора.

С 11 по 17 августа коммунальные службы Санкт-Петербурга собрали примерно 20 тонн токсичных отходов, сообщается Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности города.

Сотрудники государственного бюджетного учреждения "Экострой" выполнили 16 выездов для обследования территорий, загрязнившихся ртутью. Судна и экипажи Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения "Пиларн" переведены в режим повышенной готовности. Работники организации дважды выезжали на проверку сведений о выбросах нефти. Проведённая визуально обследование подтвердила наличие загрязнений. Использовали активное вспенивающее средство для обработки воды в реке Малая Нева возле дома 58 по набережной Макарова и канала Дудергофского в районе Первого Петергофского моста.

От жителей города принято 20,3 тонны вредных веществ в рамках системы сбора токсичных отходов. Для утилизации и нейтрализации передано: 665 килограммов люминесцентных ламп, 110 кг светодиодных ламп, 13 кг градусников и иных устройств, содержащих ртуть, 1,8 тонны бытовых батарей и небольших аккумуляторов, 28 кг габаритных аккумуляторных изделий, одна тонна химикатов бытового назначения и промышленных отходов, 42 килограмма металлической ртути и заражённых ею предметов, 482 кг использованного масла, 348 кг медикаментов и лекарственных препаратов, 14 тонн шин автомобилей, 1,8 тонны электроники, компьютеров и офисной техники (включая картриджи), килограмм устаревших противогазов и запасных частей к ним.

Граждан призывают звонить круглосуточно в мобильную экологическую службу по номеру телефона 417-59-36 при обнаружении проблем, угрожающих экологической обстановке.

Ранее стал известен график работы экомобиля в Петербурге с 18 по 24 августа.

