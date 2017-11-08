  1. Главная
Стал известен график работы экомобиля в Петербурге с 18 по 24 августа
Сегодня, 15:58
Стал известен график работы экомобиля в Петербурге с 18 по 24 августа

В ближайшее время экомобиль посетит районы Петербурга, чтобы собрать опасные отходы. Граждане смогут сдать вышедшие из строя энергосберегающие лампы, термометры и другие ртутьсодержащие устройства, автомобильные покрышки и моторные масла, аккумуляторные батареи и электронику, просроченные медикаменты и химикаты, устаревшие противогазы и другие вредные вещества.

Информацию о графике передвижений экологической мобильной службы публикуют в пресс-релизе городского Комитета по природопользованию. Там уточняют, что связаться с оператором по вопросам приёма отходов можно по телефону горячей линии: +7 (812) 417-59-36.

Кроме того, актуальное расписание маршрутов и подробный перечень собираемых отходов размещён на официальном сайте профильного ведомства.

Фото: Telegram / ПриродоВеды

