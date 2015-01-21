Более 900 малышей появились на свет в Ленобласти за январь

Среди новорожденных было 10 двойняшек.

В январе 2025 года в Ленинградской области родилось 938 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ЗАГС.

Среди новорождённых — 10 пар близнецов. Мальчиков родилось больше, чем девочек: 485 и 453 соответственно. Чаще всего матерями становились женщины в возрасте от 25 до 30 лет.

Стоит отметить, что при регистрации новорождённого в Ленинградской области семья получает ряд мер поддержки: медаль "Родившемуся на Ленинградской земле", подарочный набор и дополнительный набор в случае рождения двойни или тройни, а также региональный материнский капитал.

Ранее Piter.TV сообщал, что стали известны самые необычные имена новорожденных в Петербурге в 2024 году.

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