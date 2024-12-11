Стали известны самые необычные имена новорожденных в Петербурге в 2024 году

Их перечислила председатель петербургского Комитета по делам ЗАГС.

Председатель Комитета по делам ЗАГС поделилась с "Петербургским дневником" информацией о самых необычных и оригинальных именах, которые родители выбирали своим детям в 2024 году.

Среди таких имен были: Спартак, Гектор, Сократ, Леопольд, Светозар, Аурелия, Феврония, Россияна и Стелла.

Среди жителей Петербурга были популярны такие женские имена, как София, Анна, Ева, Василиса, Виктория. Мальчикам чаще всего давали имена Михаил, Александр, Максим, Лев, Марк. В начале 2025 года самыми распространенными именами для младенцев в Ленинградской области стали Александр и София, а также имена, начинающиеся с "Мир".

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