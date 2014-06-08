"Почта России" решила продать непрофильную недвижимости в разных регионах России

"Почты России" собирается продать около 200 объектов непрофильной недвижимости в Москве, Московской области и Петербурге. Первые торги будут объявлены в третьем квартале этого года, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома. Стороны договорились о расширении сотрудничества.
Ранее на площадке РАД продавали автомобили, почтовые вагоны, а теперь решили перейти к к недвижимости — зданиям, помещениям, земельным участкам.
Сейчас благоприятное время для реализации недвижимости. Интерес к ней стабильно высок, поскольку в сегодняшней реальности грамотное управление недвижимостью позволяет получить доходность выше, чем ее могут обеспечить другие инструменты инвестиций.
считает Елена Тарасова, руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами РАД.
Какие именно объекты будут выставлены на продажу — пока не сообщается.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге через суд добиваются реставрации исторического сарая Варшавского вокзала.
Фото: Piter.tv
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