"Почта России" решила продать непрофильную недвижимости в разных регионах России

Торги собираются объявить уже в этом квартале.

"Почты России" собирается продать около 200 объектов непрофильной недвижимости в Москве, Московской области и Петербурге. Первые торги будут объявлены в третьем квартале этого года, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома. Стороны договорились о расширении сотрудничества.

Ранее на площадке РАД продавали автомобили, почтовые вагоны, а теперь решили перейти к к недвижимости — зданиям, помещениям, земельным участкам.

Сейчас благоприятное время для реализации недвижимости. Интерес к ней стабильно высок, поскольку в сегодняшней реальности грамотное управление недвижимостью позволяет получить доходность выше, чем ее могут обеспечить другие инструменты инвестиций. считает Елена Тарасова, руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами РАД.

Какие именно объекты будут выставлены на продажу — пока не сообщается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге через суд добиваются реставрации исторического сарая Варшавского вокзала.

Фото: Piter.tv