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"Почта России" решила продать непрофильную недвижимости в разных регионах России
Сегодня, 16:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Почта России" решила продать непрофильную недвижимости в разных регионах России

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Торги собираются объявить уже в этом квартале.

"Почты России" собирается продать около 200 объектов непрофильной недвижимости в Москве, Московской области и Петербурге. Первые торги будут объявлены в третьем квартале этого года, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома. Стороны договорились о расширении сотрудничества. 

Ранее на площадке РАД продавали автомобили, почтовые вагоны, а теперь решили перейти к к недвижимости — зданиям, помещениям, земельным участкам. 

Сейчас благоприятное время для реализации недвижимости. Интерес к ней стабильно высок, поскольку в сегодняшней реальности грамотное управление недвижимостью позволяет получить доходность выше, чем ее могут обеспечить  другие инструменты инвестиций.

считает Елена Тарасова, руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами РАД.

Какие именно объекты будут выставлены на продажу — пока не сообщается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге через суд добиваются реставрации исторического сарая Варшавского вокзала. 

Фото: Piter.tv

Теги: недвижимость, почта россия, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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