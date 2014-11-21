В Петербурге через суд добиваются реставрации исторического сарая Варшавского вокзала

В некоторых местах фасада здания отвалились кирпичи. Оконные заполнения частично утрачены и находятся в неудовлетворительном состоянии.

КГИОП через суд планирует заставить собственника отреставрировать исторический сарай для императорских поездов Варшавского вокзала на Малой Митрофаньевской улице. Иск подали в Арбитражный суд Петербурга и области к ТК "Арсенал". Об этом в среду, 14 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2018 году утвердили охранное обязательство, в соответствии с которым собственник здания-памятника должен был разработать проектную документацию и выполнить реставрацию. Сотрудники комитета выяснили, что на сегодняшний день работы не выполнили. Более того, в некоторых местах фасада здания отвалились кирпичи, оконные заполнения частично утрачены и находятся в неудовлетворительном состоянии.

КГИОП требует отреставрировать сарай за 36 месяцев и назначить штраф в 100 тыс. рублей за невыполнение работ, а также взыскивать с него 200 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее в Павловском соборе Гатчины реставрируют элементы лепного декора. Также специалисты заняты восстановлением скульптур и кровли, кирпичную кладку и штукатурный слой.

Фото: пресс-служба Смольного