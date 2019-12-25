В Павловском соборе Гатчины реставрируют элементы лепного декора

Также специалисты заняты восстановлением скульптур и кровли, кирпичную кладку и штукатурный слой.

В Гатчине проходит важный этап реставрации Павловского собора. Специалисты заняты восстановлением лепного декора. Фотографиями с места работ поделился заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Также реставраторы восстанавливают узоры над оконными проемами и капитель пилястры, работают над обликом скульптур. Параллельно ведётся реставрация кровли собора, работы с кирпичной кладкой и штукатурным слоем церковного сооружения.

Цой подчеркнул, что по окончании работ памятник предстанет перед посетителями в своём былом великолепии.

Ранее Владимир Цой рассказал о процессе реставрации усадьбы Набокова в Рождествено.

Фото: Владимир Цой