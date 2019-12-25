Владимир Цой рассказал о процессе реставрации усадьбы Набокова в Рождествено

В начале XX века здание существенно пострадало от пожара и было сохранено лишь силами сотрудников музея и активистов.

В селе Рождествено (Гатчинский район Ленобласти) продолжается реставрация музея-усадьбы Владимира Набокова. О текущем состоянии здания, принадлежавшего дяде писателя дипломату Василию Рукавишникову, рассказал председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой в беседе с Spb.aif.ru.

Руководитель отметил, что сейчас рабочие завершают укрепление, утепление и гидроизоляцию фундамента, а также налаживают инженерные коммуникации в усадьбе. По словам Цоя, в н1900-х г.г. объект существенно пострадал от пожара: его спас только огромный энтузиазм со стороны музейных сотрудников и активистов.

После пожара многие работы проводились хозспособом, при ограниченной поддержке государства, с использованием подручных средств. Но благодаря стараниям наших предшественников усадьба была сохранена для будущих поколений и нынешней полноценной научной реставрации. Владимир Цой, председатель комитета по культуре Ленинградской области

Судя по историческим данным, Василий Рукавишников умер рано – в 45 лет. Он оставил своё имение с миллионным состоянием впридачу в наследство любимому племяннику. Набоков стал хозяином усадьбы лишь на год, до эмиграции в 1917-ом.

С приходом к власти большевиков здание было национализировано. В течение прошлого века в нём располагались общежитие для студентов, немецкая инженерная часть, школа, и музей, который существует по сей день.

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Фото: ВКонтакте / Музей-усадьба "Рождествено" (Игорь Романовский)