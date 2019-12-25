Гендиректор "Ленфильма" рассказал о работе киностудии в современных реалиях

В преддверии Дня российского кино Федор Щербаков поделился новостями о решении финансовых проблем на фоне кризиса кинопроката.

Традиционно 27 августа отмечается День российского кино. В преддверии праздника генеральный директор "Ленфильма" Фёдор Щербаков рассказал Spb.aif.ru, как живёт одна из старейших киностудий страны, на которой выпустили более 1,7 тыс. полнометражных картин. Многие из них не теряют своей актуальности и в новую эпоху.

Известно, что год назад "Ленфильм" переживал непростые времена из-за долгов в несколько млрд рублей. По словам Щербакова, финансовые трудности позади и о банкротстве говорить не приходится. Сейчас в производстве на студии находятся фильмов, кроме того, она предоставляет услуги другим продюсерским компаниям для дополнительного заработка.

Уже до декабря составлен план по загрузке павильонов, подкрепленный договорами, расписан реквизит – работа кипит. Фёдор Щербаков, генеральный директор "Ленфильма"

Также руководитель отметил, что в период закрытия кинотеатров в связи с санкциями дистрибуция является серьезной проблемой, с которой вряд ли возможно справиться без господдержки.

Но уже сейчас мы видим, что регионы принимают меры по спасению сетей и отдельных киноцентров. Кинотеатр "Ленфильма" в этом плане чувствует себя получше, потому что у нас много премьер, арт-хаусного кино, а оно всегда имеет своего зрителя.

"Ленфильм" не испытывает сложности и с техникой. Да, мы не можем сертифицировать студию в компании Dolby, есть проблемы с лицензионным софтом. Но пока все это решается без сверхусилий. Фёдор Щербаков, генеральный директор "Ленфильма"

Также Щербаков упомянул, что российское кинопроизводство активно использует механизмы параллельного импорта, сотрудничая с поставщиками из Китая и Индии.

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Фото: Piter.TV