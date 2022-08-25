В Ленобласти начались съемки фильма "Квест" с Олегом Тактаровым

24 августа в Ленобласти прошел первый съемочный день нового фильма "Квест" режиссера Ивана Архипова. Piter.tv побывал на съемках.

По сюжету трудные дети из разных слоев общества со своими родителями попадают в непростой лагерь с целью перевоспитания. Однако они не справляются с задачами в социуме, попадают в конфликты и просят отцов, чтобы их забрали домой. В ночь перед отъездом пропадает ребёнок, и всех просят помочь с поисками. Разбив детей на группы из трёх человек, героев оставляют на опушке у леса. Зайдя в лес, дети становятся невольными свидетелями преступления и попадают в руки бандитов.

О самом процессе создания фильма Piter.tv узнал у режиссера Ивана Архипова.

Эта история согласовывалась около двух лет точно. Сначала Минкульт нас вроде бы поддерживает, мы доходим до питчинга, защищаемся и по итогу все равно не получаем поддержку. И так несколько раз. Тогда мы решили, что не будем больше ждать, а возьмём и сделаем кино самостоятельно. Наша команда — это люди, у которых горят глаза, команда "Inferno". Также мы привлекли хороших актеров, и в декабре-январе кино уже будет готово. Съемки пройдут в Ленобласти, Карелии и Геленджике и завершатся уже к середине сентября.

В съемках будет подводная съемка с аквалангами, а на земле — с мотоциклами и квадроциклами. Также планируется съемка с использованием технологии Russian Arm — во время движения. При этом фильм снимается на собственные средства.

Многие из команды сейчас работают просто в долг, либо вообще не берут деньги. Олег Николаевич Тактаров сказал, что прочитал сценарий и готов сниматься только за идею. Потом с проката все, конечно же, всё получат, а сейчас каждый вкладывает себя, чтобы получить хорошее кино.

Режиссер и его команда хотят поднять отечественный кинематограф на новый уровень. Сделать так, чтобы он стал даже более популярным и интересным, чем голливудский, и попробовать это сделать на своем примере.

Раскроем пару секретов. В первый съемочный день были отсняты сцены со стрельбой, а также драка Олега Тактарова с бандитами. Удары, которые будут выглядеть сокрушительными на экране и зачастую заставят зрителей сочувственно морщиться, в реальности даже не достигнут оппонента. Эффект жестокой бойни производят подобранные ракурсы и маскирующий монтаж. Сам Олег Тактаров сказал, что появление его персонажа – это один из ключевых моментов фильма, а также поделился тем, как он попал в проект.

При знакомстве с Иваном Архиповым меня сразу поразил его энтузиазм. Последний раз такое я наблюдал, когда учился в академии в Лос-Анджелесе. У нас все энтузиасты были. Пока работать не начали. А он хоть и матёрый продюсер, но он каждым своим проектом горит. А этот "Квест" он вынашивает дольше всех, с большей любовью и отказаться мне было бы неправильно.

Помимо этого, актёр рассказал о значении кокошников и пионерских галстуков в фильме: "70-80% образа создаётся от одежды. Мне кажется, что и у людей так же. То есть, добавили какой-то элемент и может начать меняться сознание. У людей вполне может появится самодостаточность, национальная гордость".

Особое впечатление в первый день на съемочной площадке произвела сцена со стрельбой. С виду юная и хрупкая актриса Даяна Гудз стреляет из автомата Калашникова в одного из бандитов.

Ребята, которые играют в фильме пионеров, рассказали, что сначала записались на видеопробы. Далее им предстояло пройти отбор вживую. В течение нескольких этапов участникам кастинга нужно было записывать видео с конкретными сценами, показывая характер героев. Дети-актеры являются профессиональными спортсменами.

Материал подготовили Алина Клинникова и Жасмин Гюлдан для Piter.tv