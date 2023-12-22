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В Петербурге учредили почетный знак "За участие в СВО"
Сегодня, 15:20
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В Петербурге учредили почетный знак "За участие в СВО"

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Награждение пройдет уже на этой неделе.

В Северной столице утвердили почетный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Как отметил губернатор Александр Беглов, жители города благодарны бойцам, которые защищают Россию. Чтобы выразить  это чувство, в Петербурге  была учреждена эта городская награда.

Решение о появлении нового почетного знака приняли сегодня, 19 февраля, во время рабочего заседания градоначальника с членами правительства Северной столицы.

Беглов отметил, что награда, которую получат герои, будет передаваться из поколения в поколение. Первыми почетные знаки получат военные, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в городском Госпитале для ветеранов войн. Награждение пройдет уже на этой неделе.

Ранее мы писали, что в зону СВО петербуржцы отправили около 100 тонн гуманитарного груза.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, за участие в сво, почетный знак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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