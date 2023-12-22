В Петербурге учредили почетный знак "За участие в СВО"

Награждение пройдет уже на этой неделе.

В Северной столице утвердили почетный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отметил губернатор Александр Беглов, жители города благодарны бойцам, которые защищают Россию. Чтобы выразить это чувство, в Петербурге была учреждена эта городская награда.

Решение о появлении нового почетного знака приняли сегодня, 19 февраля, во время рабочего заседания градоначальника с членами правительства Северной столицы.

Беглов отметил, что награда, которую получат герои, будет передаваться из поколения в поколение. Первыми почетные знаки получат военные, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в городском Госпитале для ветеранов войн. Награждение пройдет уже на этой неделе.

Ранее мы писали, что в зону СВО петербуржцы отправили около 100 тонн гуманитарного груза.

Фото: Piter.tv