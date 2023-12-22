В зону СВО петербуржцы отправили около 100 тонн гуманитарного груза

Также защитникам передадут автомобиль УАЗ, микроавтобус, вездеход "Буйвол".

Из Петербурга в зону СВО отправили 100 тонн гуманитарного груза. Бойцы полков, которые сформировались в Северной столице, получат медикаменты, спальники, бронежилеты, обмундирование, тепловизоры, оптические бинокли и прочие необходимые вещи. Об этом в своем tg-канале сообщил глава ЗакСа Александр Бельский.

Также защитникам передадут автомобиль УАЗ, микроавтобус, вездеход "Буйвол". В зону СВО доставят систему купол-360 — переносной комплекс противодействия беспилотникам.

Наш город — один из лидеров в стране по объему поставляемой гумпомощи. При участии правительства города, губернатора , Заксобрания, Фонда "Победа", бизнеса и неравнодушных граждан на передовую было отгружено более тысячи тонн: от одежды до квадрокоптеров и машин. Сбавлять темп мы не намерены. Будем и дальше снабжать военных всем, о чем они просят, помогать их родным. Александр Бельский, глава ЗакСа Петербурга

Спикер Законодательного Собрания назвал помощь бойцам священным долгом перед Родиной.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненных бойцов.

Фото: Telegram / Спикер Бельский