Эксперты выяснили, почему зарплаты у женщин в среднем меньше, чем у мужчин

Несмотря на то, что женщины в России активно участвуют в рабочей силе с советских времен, они зарабатывают почти на четверть меньше мужчин. Анализ официальных данных показывает, что средняя зарплата женщин за 2023 год составляла 61,1 тыс. рублей, тогда как у мужчин — 87,7 тыс. рублей. Такое значительное расхождение отражает существующие трудности, связанные с распределением рабочих мест и обязанностей в обществе, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Одним из важных аспектов является деление профессий на "мужские" и "женские", которое ведет к значительным различиям в доходах. Традиционно считается, что в некоторых сферах, таких как промышленность и строительство, доминируют мужчины, а в таких направлениях, как педагогика и социальная работа, преобладают женщины. Однако статистика свидетельствует о том, что даже в тех областях, где женщины представлены равномерно, существует значительный разрыв в заработной плате.

Исследование, проведенное службой HeadHunter, показывает, что ожидания женщин по поводу размера зарплаты значительно ниже, чем у мужчин. Например, женщины ожидают среднюю зарплату в размере 58,3 тыс. рублей, в то время как мужчины — 86,8 тыс. рублей. Такой разрыв обусловлен множеством факторов, включая восприятие обществом традиционных ролей полов и готовность женщин идти на уступки при переговорах о зарплате.

Интересно отметить, что существуют исключения из этого правила. Например, в некоторых профессиях, таких как медсестра или учитель начальных классов, женщины получают более высокую оплату, чем мужчины. Однако такие случаи являются исключением, и большинство исследований подтверждают существование устойчивого гендерного разрыва в доходах.

Важно понимать, что проблема не ограничивается только размером зарплаты. Женщинам часто приходится сталкиваться с дополнительными трудностями, такими как недостаток возможностей для продвижения по службе и отсутствие равных возможностей для профессионального роста. Многие женщины вынуждены выбирать между работой и семьей, что также сказывается на их карьерных достижениях и доходах.

