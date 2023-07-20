Задержка электричек на Балтийском направлении произошла из-за поджога релейного шкафа

Предварительно, восемь поездов в сторону Луги задерживаются до 45 минут.

На Балтийском направлении утром 25 октября задерживаются поезда. Это связано с поджогом релейного шкафа.

Отмечалось, что Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек электричек и восстановления графика движения. Информацию о фактическом расписании поездов можно получить на станциях и вокзалах в пригородных билетных кассах, по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": +7 (800) 775-00-00.

По данным 78.ru, на перегоне Стрельна — Лигово примерно в 06:00 неизвестные подожгли релейный шкаф. Предварительно, из-за происшествия восемь поездов в сторону Луги задерживаются до 45 минут и 10 электричек – в направлении Петербурга, до 22 минут.

Ранее злоумышленники подожгли два релейных шкафа в Красном Селе.

Фото: АО "СЗППК" (носит иллюстративный характер)