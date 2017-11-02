В Петербурге произошла задержка электричек из-за упавшего на пути человека

Сейчас движение поездов восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Сегодня около 6:30 на железнодорожной линии между станциями "Броневая" и "Лигово" в Петербурге произошел случай падения пассажира на рельсы. Пресс-служба Октябрьской железной дороги проинформировала, что человеку своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

Во время оперативного реагирования на происшествие произошли кратковременные задержки отправления трех пригородных электричек: поезд №7113 направление Санкт-Петербург — Ораниенбаум-1, №6303 маршрут Санкт-Петербург — Гатчина-Варшавская и №7115, следующий до Ораниенбаума-1.

Максимальная задержка составила около получаса. Сейчас движение поездов восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что за январь вокзалы Петербурга обслужили 2,7 млн пассажиров.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)