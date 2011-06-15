График электричек Балтийского направления изменят с 1 апреля из-за ремонта

Также произойдут изменения в расписании некоторых других поездов.

С 1 по 17 апреля в связи с запланированными ремонтными работами на железнодорожном полотне изменится график движения пригородных поездов на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги.

Будут отменены следующие рейсы:

— Поезда "Стандарт" на маршруте Ораниенбаум-1 — Калище — Ораниенбаум-1 в будние дни. Они будут ходить только до станции Ораниенбаум-1:

— №6611 отправляется с Балтийского вокзала в 9:50, прибывает на Ораниенбаум-1 в 10:42;

— №6624 отправляется с Ораниенбаум-1 в 14:25, прибывает на Балтийский вокзал в 15:20;

— Поезда "Ласточка" на маршруте Калище — Лебяжье — Калище, которые будут следовать только до станции Лебяжье:

— №7207 отправляется с Балтийского вокзала в 7:30, прибывает в Лебяжье в 9:05;

— №7216 отправляется из Лебяжьего в 10:02, прибывает на Балтийский вокзал в 11:23;

— №7231 отправляется с Балтийского вокзала в 19:15, прибывает в Лебяжье в 20:41;

— №7240 отправляется из Лебяжьего в 21:43, прибывает на Балтийский вокзал в 23:13.

Также произойдут изменения в расписании некоторых других поездов. Узнать подробности можно:

— на информационных стендах,

— на железнодорожных станциях и вокзалах,

— на официальном сайте,

— через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Ранее мы сообщили о том, что на тактовом маршруте "Балтийский вокзал — Ораниенбаум" появятся еще два поезда.

Фото: АО "СЗППК"