Петербуржцам объяснили, почему в петербургском метро проезд дороже, чем в Москве

В комитете по тарифам Петербурга объяснили, почему стоимость проезда в петербургском метро выше, чем в московском. По словам председателя комитета по тарифам Алексея Малухина, это связано с доходами перевозчика.
У нас пассажиропоток раза в три, наверное, меньше, чем в Москве. <…> Когда начнём более активно пользоваться общественным транспортом, то это увеличит доходы и позволит снизить плату за проезд,
– рассказал Алексей Малухин в эфире телеканала "Санкт-Петербург"
Малухин также напомнил, что на ближайшие три года в бюджете Петербурга предусмотрено более 190 млрд рублей для компенсации проезда.
АО "Метрострой Северной столицы" заявило о планах по вводу горнопроходческого щита "Надежда" и прокладке тоннелей от станции "Беговая" до станции "Каменка" на "зелёной" ветке городской подземки. Компания намерена приступить к задуманному 12 июня.
Фото: Piter.tv
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