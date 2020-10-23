Петербуржцам объяснили, почему в петербургском метро проезд дороже, чем в Москве

Это связано с доходами перевозчика.

В комитете по тарифам Петербурга объяснили, почему стоимость проезда в петербургском метро выше, чем в московском. По словам председателя комитета по тарифам Алексея Малухина, это связано с доходами перевозчика.

У нас пассажиропоток раза в три, наверное, меньше, чем в Москве. <…> Когда начнём более активно пользоваться общественным транспортом, то это увеличит доходы и позволит снизить плату за проезд, – рассказал Алексей Малухин в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Малухин также напомнил, что на ближайшие три года в бюджете Петербурга предусмотрено более 190 млрд рублей для компенсации проезда.

АО "Метрострой Северной столицы" заявило о планах по вводу горнопроходческого щита "Надежда" и прокладке тоннелей от станции "Беговая" до станции "Каменка" на "зелёной" ветке городской подземки. Компания намерена приступить к задуманному 12 июня.

Фото: Piter.tv