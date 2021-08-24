В Комздраве рассказали, почему в поликлиниках собираются живые очереди

О том, почему людям, получившим талончик на определенные часы, не всегда удается вовремя попасть в кабинет к специалисту, рассказал председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.

Несмотря на бережливые технологии, в поликлиниках Петербурга до сих пор можно встретить живые очереди. О том, почему людям, получившим талончик на определенные часы, не всегда удается вовремя попасть в кабинет к специалисту, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.

Дмитрий Лисовец отметил, что постепенно ситуация с коронавирусов в городе улучшается, а значит медики, которые долгое время работали без отдыха, теперь уходят в законные отгулы и отпуска.

Именно нехватка персонала – ключевая проблема первичного звена. Поэтому ремонты и оборудование – это все вторично. Дмитрий Лисовец, председатель Комздрава

Дмитрий Лисовец перечислил несколько способов для борьбы с дефицитом медработников. Первый – целевое обучение: когда после окончания обучения медик должен отработать в городской больнице или поликлинике. Второй способ – организация достойной оплаты труда, которая решала бы большую часть проблем медиков.

Мариинская больница перейдёт на формат "бережливых поликлиник".

Фото: Piter.tv