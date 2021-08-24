В Комздраве рассказали, почему в поликлиниках собираются живые очереди

Несмотря на бережливые технологии, в поликлиниках Петербурга до сих пор можно встретить живые очереди. О том, почему людям, получившим талончик на определенные часы, не всегда удается вовремя попасть в кабинет к специалисту, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.
Дмитрий Лисовец отметил, что постепенно ситуация с коронавирусов в городе улучшается, а значит медики, которые долгое время работали без отдыха, теперь уходят в законные отгулы и отпуска.
Именно нехватка персонала – ключевая проблема первичного звена. Поэтому ремонты и оборудование – это все вторично.
Дмитрий Лисовец, председатель Комздрава
Дмитрий Лисовец перечислил несколько способов для борьбы с дефицитом медработников. Первый – целевое обучение: когда после окончания обучения медик должен отработать в городской больнице или поликлинике. Второй способ – организация достойной оплаты труда, которая решала бы большую часть проблем медиков.
Мариинская больница перейдёт на формат "бережливых поликлиник".
Фото: Piter.tv
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