Почему в Петербурге стали меньше тестировать на коронавирус

Piter.TV узнал, в какой зависимости находится снижение объема тестирование и снижение уровня заболеваемости COVID-19.

После Нового года в Петербурге снизился объем тестирования на коронавирус. Если в декабре 2020 показатель достигал 45 тысяч в сутки, то в феврале не выходил за пределы 27 тысяч. Piter.TV решил выяснить у комитета по здравоохранению, не стало ли это причиной того, что в городе начало снижаться официальное число заболевших. Ответ вас порадует.

По информации пресс-службы ведомства, охват населения ПЦР-диагностикой новой коронавирусной инфекцией в Петербурге остается одним из самых высоких в России. На данный момент в сутки на COVID-19 обследуют 384,9 человек на каждые 100 тыс. Пиковое значение было зафиксировано 14 декабря, когда специалисты провели 706 исследований на 100 тыс. человек. В этот период в городе регистрировали максимальное количество заболевших за сутки за весь период пандемии ― более 3700 случаев. Для сравнения, сейчас показатель опустился до 1 тыс.

Тестов стали действительно делать меньше. Если в декабре было проведено 1,12 млн исследований на SARS-CoV-2, то в январе ― 795 тыс. Возник вопрос: не возникло ли у города проблем с финансированием диагностики заболевания? К счастью, причина оказалась другой. Это связано с тем, что люди стали реже болеть и, соответственно, меньше тестироваться на наличие у них заболевания.

Если будет необходимо, в Петербурге готовы проводить большее количество тестов. В городе работают 52 лаборатории, которые проводят ПЦР-исследования. Максимальная мощность составляет 47,5 тыс. исследований в сутки.

Отметим, что в начале года власти смягчили требования для пациентов, которые готовятся к плановой госпитализации. Это тоже повлияло на то, что обследовать на COVID-19 стали меньшее количество человек. Исследование на коронавирус, проводимое за 7 дней до поступления в стационар, признали нецелесообразным. Ранее соответствующие изменения внесли в приказ Минздрава.

Что касается пациенток, поступающих в роддома, то их тестируют только при наличии симптомов ОРВИ. При экстренной госпитализации используются экспресс-тесты. Обследуются ли на COVID-19 беременные женщины без симптомов, в комитете по здравоохранению не ответили.

Рожениц с коронавирусом, внебольничными пневмониями и неблагоприятным эпиданамнезом принимает акушерское отделение Клинической инфекционной больницы им.Боткина. До недавнего времени будущим мамам также оказывали помощь в акушерском отделении больницы №38 им. Семашко.

За последние сутки в Петербурге выявили 1093 случая заболевания коронавирусом. На протяжении всего декабря каждый день регистрировали по более чем 3 тыс. случаев. После новогодних праздников заболевших стало меньше. Специалисты объяснили это с массовой вакцинацией населения. На данный момент полный цикл вакцинации прошли 35 тыс. человек.

Фото: Piter.TV