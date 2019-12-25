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Число официальных новых случаев COVID-19 снизилось в Петербурге на 64%
Сегодня, 21:22
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Число официальных новых случаев COVID-19 снизилось в Петербурге на 64%

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Ситуация улучшается благодаря массовой вакцинации.

В Петербурге продолжается снижение общего количества активных больных коронавирусом и суточных госпитализаций. Количество новых случаев уменьшилось на 64% по сравнению с прошлым воскресеньем. Об этом говорится в оперативных данных Комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19.

В воскресенье, 14 февраля, за медицинской помощью обратились 473 больных коронавирусом, тогда как 7 февраля их было 1316. Количество выздоровевших при этом снизилось на 33% и составило за сутки 1545 против 2339. 

Количество госпитализаций за неделю снизилось почти на 9%. Динамику объясняют массовой вакцинацией населения, которая начала давать эффект.

За последние сутки в Петербурге выявили 1099 новых случаев заболевания коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализации, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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