В Петербурге от коронавируса за сутки умерли 55 человек

На данный момент в городе коронавирусной инфекцией болеют более 74 тысяч человек.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали еще 55 смертельных случаев заболевания коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщил Информационный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве количество смертельных случаев составило 58. Всего в Северной столице выявили 1099 новых случаев заражения вирусной инфекцией за сутки, еще 1545 человек выздоровели. Несмотря на общее снижение распространения инфекции, количество смертей от заболевания остается высоким.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге свободны почти 44% инфекционных коек.

Фото: Piter.TV