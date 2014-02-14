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В Петербурге от коронавируса за сутки умерли 55 человек
Сегодня, 16:07
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nadezhda_sib

В Петербурге от коронавируса за сутки умерли 55 человек

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На данный момент в городе коронавирусной инфекцией болеют более 74 тысяч человек.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали еще 55 смертельных случаев заболевания коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщил Информационный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве количество смертельных случаев составило 58. Всего в Северной столице выявили 1099 новых случаев заражения вирусной инфекцией за сутки, еще 1545 человек выздоровели. Несмотря на общее снижение распространения инфекции, количество смертей от заболевания остается высоким. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге свободны почти 44% инфекционных коек. 

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: коронавирус, смертность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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