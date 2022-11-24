В Водоканале рассказали, от чего возникает "бурление" на Неве

Так прочищаются водозаборы.

Специалисты Водоканала рассказали, от чего периодически возникает "бурление" на поверхности Невы.

Невская вода превращается в питьевую на шести водопроводных станциях. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" контролирует качество воды на всех этапах – от момента забора из водоисточника до водомерного узла на входе в дом.

Первый этап подготовки питьевой воды – ее забор из водного объекта при помощи водозаборных фильтров-оголовков. Такие городские водозаборы расположены в Неве. Оголовки водозаборов необходимо очищать от мелкого речного мусора, поэтому их продувают. Именно эти работы вызывают эффект бурления на поверхности Невы.

Продувка и промывка каждого фильтра проводится 1-3 раза в неделю. Продолжительность процесса продувки одного оголовка составляет 3 минуты, а время на подготовку – час.

Данный процесс не наносит никакого вреда окружающей среде.

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Видео: Водоканал