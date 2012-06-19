Качество воды в Петербурге подтвердили лабораторные исследования

Соответствие нормативам было доказано на примере более чем 457 проб.

За октябрь специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провели свыше 16 тыс. лабораторных исследований. В результате было подтверждено высокое качество воды в Северной столице. Об этом рассказала пресс-служба организации.

За месяц с водопроводных станций было отобрано 457 проб питьевой воды. В результате более 6 тыс. исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям не выявлено ни одного превышения.

Всего программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды охватывает 405 точек в городе: из них 350 относятся к распределительной сети. Качество воды оценивается более чем по 94 показателям.

Отметим, что ГУП "Водоканал" эксплуатирует исключительно уличные сети холодного водоснабжения.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы сдали более 400 литров крови во время осенней донорской акции.

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