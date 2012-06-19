Качество воды в Петербурге подтвердили лабораторные исследования

За октябрь специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провели свыше 16 тыс. лабораторных исследований. В результате было подтверждено высокое качество воды в Северной столице. Об этом рассказала пресс-служба организации.
За месяц с водопроводных станций было отобрано 457 проб питьевой воды. В результате более 6 тыс. исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям не выявлено ни одного превышения.
Всего программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды охватывает 405 точек в городе: из них 350 относятся к распределительной сети. Качество воды оценивается более чем по 94 показателям.
Отметим, что ГУП "Водоканал" эксплуатирует исключительно уличные сети холодного водоснабжения.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы сдали более 400 литров крови во время осенней донорской акции.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все