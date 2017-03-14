Петербуржцы сдали более 400 литров крови во время осенней донорской акции

Такое количество крови может спасти жизни 2733 человек.

В Петербурге завершился осенний Молодежный день донора. Акция продолжалась 5 дней, более 900 участников сдали 410 литров крови. Такое количество крови может спасти жизни 2733 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Масштабная акция была организована Фондом доноров совместно с проектом "Игровая вселенная ДонорGo" при поддержке Комитета по молодежной политике и Фонда Президентских грантов. Во всех отделениях, где проходила акция, донорам и врачам помогали волонтеры.

В ходе весенней молодежной донорской акции в Петербурге удалось собрать 388 литров крови. Участие в мероприятии, приуроченном к Национальному дню донора, приняли 862 человека.

Фото: Piter.tv