Флюгер на "Дом А. Ф. Девриена" вернут в 2023 году во время капремонта кровли

Накануне накренившийся флюгер сняли сотрудники МЧС.

В социальных сетях накануне появилась информация о том, что с дома №1 по 2-ой линии Васильевского острова ("Дом А. Ф. Девриена – Доходный дом С. Ф. Соловьева") был снят флюгер. Местные жители заинтересовались, почему он был снят и будет ли он возвращен на свое место. Эту информацию Piter.TV узнал у генерального директора УК "Возрождение" Инны Семеновой.

Флюгер был снят силами сотрудников МЧС, так как создавалась угроза падения из-за сильного снега, был опасный крен. Местные жители сами подавали заявку, так как увидели, что флюгер наклонился. Инна Семенова, гендиректор УК "Возрождение"

Как отметила руководитель управляющей компании, они уже направили в КГИОП письмо о том, что данный архитектурный объект был снят из-за угрозы падения. Также Инна Семенова рассказала, когда стоит ожидать возвращение флюгера на свое место.

При проведении капитального ремонта кровли, который запланирован на 2023 год, на место будет возвращен и флюгер. Тем более он очень красиво там смотрелся и рядом находится Румянцевский сад, что создает общую красивую картину. Пока что флюгер будет храниться у нас. Инна Семенова, гендиректор УК "Возрождение"

"Дом А. Ф. Девриена – Доходный дом С. Ф. Соловьева", который находится на 2-ой линии ВО, дом 1, был построен деревянным в 1730-ом году. Тогда дом принадлежал инспектору И. Маракса, у которого снимал квартиру академик И. Д. Шумахер, заведовавший делами Академии наук. Позже Академия выкупила это здание. В 1786 дом стал каменным, и с тех пор поменял несколько владельцев. В середине 1850-х годов здесь жил академик архитектуры А.К.Бруни, который преподавал в Академии художеств. Во второй половине 1860-х годов участок принадлежал купцу золотопромышленнику С.Ф. Соловьеву. Последним владельцем дома был коммерсант и издатель, гражданин Швейцарии А.Ф.Девриен. Для него архитектор Х.Х. Тацки произвел реконструкцию дома – возвел еще один этаж, полностью изменил фасад. Дом стал четырехэтажным, угол оформили круглым эркером с куполом и флюгером, в котором была прорезана дата постройки – "1881". В 2001 году дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

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Фото: Instagram/ @andrei_mikhailov (Андрей Михайлов)

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