Комитет по природопользованию объяснил, почему шишки в петербургских парках стали лиловыми

Эксперты объясняют, что подобная окраска молодой еловой шишки является абсолютно естественным этапом её развития.

Комитет по природопользованию Петербурга прокомментировал необычный лиловый окрас еловой шишки, наблюдаемый в городских парках, пишет "Вечерний Петербург".

Эксперты объясняют, что подобная окраска молодой еловой шишки является абсолютно естественным этапом её развития. Лиловый или розовый оттенок возникает благодаря наличию особых растительных пигментов — антоцианов.

Эти вещества играют важнейшую роль в жизнедеятельности растения, способствуя лучшей адаптации к условиям произрастания в северном климате. Антоцианы помогают шишкам эффективнее аккумулировать тепло, необходимое для нормального роста и развития.

До момента опыления чешуя шишек остается открытой, придавая ей яркую окраску. Затем, после оплодотворения, чешуйки начинают смыкаться, и цвет плавно изменяется с лилового на зеленоватый, а по мере созревания приобретает коричневый оттенок.

Такое уникальное явление в настоящее время замечено в ряде парков города, в частности, в Александровском парке, уточнили в комитете.

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Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора