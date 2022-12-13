Петербуржцам объяснили повышение стоимости отопления в квитанциях

Расход ресурса на отопление обозначен в квитанции.

Петербуржцы удивились ценам за отопление в квитанциях за декабрь 2022 года. В Комитете по тарифам напомнили, что плата за отопление определяется как произведение утвержденного тарифа на объем потребленной тепловой энергии.

Также отмечается, что с 1 декабря 2022 года тариф на тепловую энергию увеличился на 8,4%. Также из-за низких температур в декабре для поддержания комфортных условий в жилых помещениях потребовалось большее количество тепловой энергии на обогрев.

Расход ресурса на отопление обозначен в квитанции. Если у горожан имеются вопросы по правильности определения объема, то нужно обращаться в УК.

Также стало известно, что петербуржцы начнут получать единую квитанцию ЖКХ в июне 2023 года.

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