Петербуржцам объяснили повышение стоимости отопления в квитанциях

Петербуржцы удивились ценам за отопление в квитанциях за декабрь 2022 года. В Комитете по тарифам напомнили, что плата за отопление определяется как произведение утвержденного тарифа на объем потребленной тепловой энергии.
Также отмечается, что с 1 декабря 2022 года тариф на тепловую энергию увеличился на 8,4%. Также из-за низких температур в декабре для поддержания комфортных условий в жилых помещениях потребовалось большее количество тепловой энергии на обогрев.
Расход ресурса на отопление обозначен в квитанции. Если у горожан имеются вопросы по правильности определения объема, то нужно обращаться в УК.
Также стало известно, что петербуржцы начнут получать единую квитанцию ЖКХ в июне 2023 года.
Фото: pxhere.com
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