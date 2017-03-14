Косметолог рассказала, почему нельзя целоваться на морозе

Чтобы защитить нежную кожу, Лана Аббасова советует раз в неделю скрабировать губы.

Ноябрь еще не подошел к концу, но в Петербург и Москву уже пришла зима. На улицах гуляют влюбленные пары, которые любуются первым снегом. Однако, как рассказала косметолог Лана Аббасова, с поцелуями в это время года лучше повременить. Об этом специалист рассказала изданию РИАМО.

Как напомнила косметолог, из-за низких температур и холодного ветра губы могут обветриться и потрескаться. Чтобы защитить нежную кожу, Лана Аббасова советует раз в неделю скрабировать губы, а также делать альгинатные маски.

Избавиться от уже появившихся трещин поможет маска с медом. Она увлажнит кожу и смягчит ее.

Фото: pxhere.com