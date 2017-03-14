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Косметолог рассказала, почему нельзя целоваться на морозе
Сегодня, 14:06
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Косметолог рассказала, почему нельзя целоваться на морозе

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Чтобы защитить нежную кожу, Лана Аббасова советует раз в неделю скрабировать губы.

Ноябрь еще не подошел к концу, но в Петербург и Москву уже пришла зима. На улицах гуляют влюбленные пары, которые любуются первым снегом. Однако, как рассказала косметолог Лана Аббасова, с поцелуями в это время года лучше повременить. Об этом специалист рассказала изданию РИАМО

Как напомнила косметолог, из-за низких температур и холодного ветра губы могут обветриться и потрескаться. Чтобы защитить нежную кожу, Лана Аббасова советует раз в неделю скрабировать губы, а также делать альгинатные маски. 

Избавиться от уже появившихся трещин поможет маска с медом. Она увлажнит кожу и смягчит ее.

Фото: pxhere.com

Теги: зима, поцелуи
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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