В Петербурге на этой неделе не намечается изменений в погоде

Будет также морозно, в середине недели пойдёт снег.

На этой неделе изменений в погоде Санкт-Петербурга не намечается. Зима пришла в наш регион и пока намерена оставаться тут. Таким прогнозом поделился главный синоптик города Александр Колесов.

По данным синоптика, в регионе начали замерзать не только мелкие озера, но и крупные водоемы. Уже 22-23 ноября в Петербург с юга придёт снег, в конце недели с юго-запада. Ветер в течение всей недели восточного направления и остается умеренным большую часть времени.

Температура воздуха в начале недели -3…-8 градусов, с приближением атмосферного фронта с середины недели немного теплее -1…-5 градусов.

Фото: Piter.tv