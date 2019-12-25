Инструктор-кинолог рассказала, почему не стоит заниматься дрессировкой собак самостоятельно

Главное в дрессировке – не современные удобства, а контакт с животным, стремление обучать питомца и развивать навыки ухода за ним с самого раннего возраста.

Петербург продолжает создавать удобные пространства для владельцев домашних животных. С начала 2024 года в городе появилось четыре новых площадки для прогулок и тренировок четвероногих друзей.

В рамках рубрики #лицарайона от выставки "Мой Петербург" кинолог-инструктор Екатерина Шевченко обсудила важность воспитания собак. Она подчеркнула, что главное в дрессировке – не современные удобства, а контакт с животным, стремление обучать питомца и развивать навыки ухода за ним с самого раннего возраста.

Екатерина считает, что самый важный аспект дрессировки – взаимодействие между владельцем и питомцем. Хотя она признает, что работать с хозяевами бывает сложнее, результаты её работы приносят радость.

Ранее кинолог объяснила петербуржцам, как вести себя при встрече с бездомными собаками.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)