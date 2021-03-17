Названа причина, по которой дети болеют в петербургских детсадах

В коллективе ребенок может сталкиваться с большим количеством новых патогенов, чуждых для его организма.

В Петербурге отмечается рост заболеваемости среди воспитанников детских садов. Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что частые простуды у детей обусловлены адаптацией иммунной системы к новым инфекциям. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В коллективе ребенок может сталкиваться с большим количеством новых патогенов, чуждых для его организма. Это приводит к простудам и инфекциям: они – часть естественного процесса укрепления иммунитета. Аналогичная ситуация возникает и при поступлении детей в школу.

Самые распространенные инфекции в детсадах – респираторные и кишечные. Они легко передаются через кашель, чихание, общие игрушки и посуду. А повторные инфекции могут стать причиной хронических заболеваний.

Прививки – профилактика инфекций. Соблюдение их графика снижает риск серьезных заболеваний. Укрепляет иммунитет закаливание. Также важны витамины, минералы и сбалансированное питание.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти стартовала прививочная кампания от гриппа.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)