В Ленобласти стартовала прививочная кампания от гриппа

Планируется привить до 60% населения.

В Ленинградской области стартовала прививочная кампания от гриппа. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

Для иммунизации используются вакцины, которые применяются в Ленобласти не первый год и уже доказали свою эффективность и безопасность. Всего планируется привить до 1 183 380 человек, т.е. до 60% всех жителей региона. Первые партии вакцин уже закуплены и развезены по всем муниципальным районам.

Противопоказания к вакцинации от гриппа:

- аллергия на куриный белок;

- тяжёлые аллергические реакции на предыдущее введение вакцины;

- обострение хронических заболеваний.

Перед вакцинацией обязательно проводится медосмотр.

Ранее стало известно, как работают мобильные пункты вакцинации от гриппа в Петербурге.

Фото: unsplash