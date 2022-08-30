В Ленобласти стартовала прививочная кампания от гриппа

В Ленинградской области стартовала прививочная кампания от гриппа. Об этом рассказали в администрации 47 региона.
Для иммунизации используются вакцины, которые применяются в Ленобласти не первый год и уже доказали свою эффективность и безопасность. Всего планируется привить до 1 183 380 человек, т.е. до 60% всех жителей региона. Первые партии вакцин уже закуплены и развезены по всем муниципальным районам.
Противопоказания к вакцинации от гриппа:
- аллергия на куриный белок;
- тяжёлые аллергические реакции на предыдущее введение вакцины;
- обострение хронических заболеваний.
Перед вакцинацией обязательно проводится медосмотр.
Ранее стало известно, как работают мобильные пункты вакцинации от гриппа в Петербурге.
Фото: unsplash
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