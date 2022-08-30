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В Ленобласти стартовала прививочная кампания от гриппа
Сегодня, 16:55
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В Ленобласти стартовала прививочная кампания от гриппа

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Планируется привить до 60% населения.

В Ленинградской области стартовала прививочная кампания от гриппа. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

Для иммунизации используются вакцины, которые применяются в Ленобласти не первый год и уже доказали свою эффективность и безопасность. Всего планируется привить до 1 183 380 человек, т.е. до 60% всех жителей региона. Первые партии вакцин уже закуплены и развезены по всем муниципальным районам. 

Противопоказания к вакцинации от гриппа:
- аллергия на куриный белок;
- тяжёлые аллергические реакции на предыдущее введение вакцины;
- обострение хронических заболеваний.

Перед вакцинацией обязательно проводится медосмотр.

Ранее стало известно, как работают мобильные пункты вакцинации от гриппа в Петербурге.

Фото: unsplash

Теги: грипп, прививка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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