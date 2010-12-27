Эксперт: любое движение Финляндии в сторону НАТО вынуждает Россию на ответные действия

На данный момент отношения Москвы и Хельсинки выстроены с учетом текущего баланса сил и основаны на существующей политике нейтралитета Финляндии. Но любое движение страны в сторону НАТО вынуждает Россию на ответные действия, отмечает эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что страна не исключает возможности вступить в НАТО, ведь для этого и существует политика открытых дверей. Однако он отметил, что для Финляндии вопрос о вступлении в альянс на сегодня не актуален. Хельсинки предпочитает строить свою внешнюю политику на принципах добрососедства, а Финляндия сегодня не видит какой-либо угрозы со стороны России, добавляет Сойни. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов считает, что географическое положение Финляндии очень важно с военно-стратегической точки зрения для НАТО, поэтому альянс и в первую очередь США будут принуждать Хельсинки к более активном участию в НАТО.



В марте этого года министр обороны США предложил своему финскому коллеге Юсси Ниинисте защиту от "российской агрессии" за счет предоставления Хельсинки статуса партнера по НАТО с расширенными привилегиями и увеличения двустороннего военного сотрудничество с Вашингтоном.



Эксперт отмечает, что любое движение страны в сторону НАТО вынуждает Россию на ответные действия.



В ходе июльской встречи с Саули Ниинисте в Финляндии Владимир Путин рассказал, что ввиду сохранения нейтралитета страны Россия отвела свои войска от российско-финской границы на глубину 1,5 тысячи километров, а если финские войска станут частью военной инфраструктуры альянса, то ситуация с дислокацией российских военных может быть пересмотрена.