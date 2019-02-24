"Фаворитка" получила Оскар: награда отдана Оливии Колман за роль королевы Анны

Награду кинокритиков получила Оливия Колман.

Победительницей кинопремии Оскар-2019 за главную женскую роль стала актриса Оливия Колман за работу в "Фаворитке". Артистка исполнила в картине королеву Англии Анну, которая погрязла в женском любовном треугольнике, пока ее страна воевала с Францией.

Соперницами по номинации кинокритики сделали Ялицу Апарисимо, сыгравшую в мексиканской драме про жизнь мексиканцев в США в 70-ых годах ХХ века.

Претендентка на почетную награду киноакадемии Гленн Клоуз, сыгравшая главную роль в фильме "Жена", так и не получила статуэтку. Актриса сыграла женщину, которая во всем поддерживала своего супруга в течение многих лет. Она оставалась в тени мужа, чтобы дать тому блистать. Однако, когда перед ее избранником на горизонте появилась возможность получить Нобелевскую премию, женщина решила наконец высказаться о совместной жизни и важности героини в амбициозных планах супруга.

Еще одной претенденткой в 2019 году стала Мелисса Маккарти за роль в "Сможете ли вы меня простить?" Актрисе пришлось стать писательницей-неудачницей. Ее персонаж не мог прославить на литературном поприще, поэтому ради заработка стал подделывать письма знаменитостей и продавать их.

Внимание кинокритиков привлекла певица Леди Гага, которая выступила в картине "Рождение звезды" не в качестве музыканта, а как актриса. На роль иолодой и талантливой певицы ее пригласил режиссер проекта Бредли Купер, также ставший ее партнером по съемочной площадке.

Фото: Instagram/theoscarworld