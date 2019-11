Названы самые трудолюбивые британские актеры

Рейтинг составлялся на основе анализа достижений ста кинозвезд и их номинаций.

Портал Britbox составил рейтинг самых трудолюбивых британских актеров. В основу брался анализ достижений ста кинозвезд и их номинаций.

Первое место занял Дэвид Теннант, известный зрителю по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Убийство на пляже". Второе место у Мартина Клунеса, сыгравшего в фильмах "Спасите Грейс" и "Влюбленный Шекспир". В тройке лидеров также оказался Дэвид Джейсон, известный по роли в фильме "Санта-Хрякус: Страшдественская сказка".

Самой трудолюбивой актрисой стала Оливия Колман, получившая в 2019 году "Оскар" за роль в фильме "Фаворитка".

