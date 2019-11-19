Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В топ вошли 50 компаний.

Forbes составил российский рейтинг из 50 лучших работодателей за 2019 год. Впервые российская версия издания публикует отдельный список, составленный для страны. Ранее мировая версия журнала издала глобальный список.

Возглавила список компания "Норникель", далее лидируют золотодобывающий "Полюс" и "Газпромбанк". В первой десятке оказались предприятия, связанные с металлами, кредитными отношениями и газом. Среди них - "Яндекс", Polymetal International, АЛРОСА, Сбербанк, "Газпром" и НОВАТЭК.

Аналитики изучали фирмы по семи показателям, среди который уровень зарплаты и условия труда. В критерии оценки вошли соцпакет, корпоративное обучение, инфраструктура в городах присутствия .Отмечались создание новых рабочих мест, узнаваемость бренда, забота об экологии и благотворительная деятельностью.

Ранее Piter.tv писал о том, что богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки.

Видео: YouTube/CareerOneStop