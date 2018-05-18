Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

Акции "Амазона" резко потеряли в стоимости.

Богатейший человек мира Джефф Безос потерял почти 7 млрд долларов за сутки. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNBC. Бизнесмен владеет компанией Amazon и имеет 111 млрд долларов, но накануне упали котировки акций его фирмы.

Это произошло из-за того, что инвесторы остались недовольны отчетностью за третий квартал. Операционный доход снизился с 3,7 до 3,2 млрд долларов относительно аналогичного периода в 2018-ом. Чистая прибыль компании снизилась до 2,1 млрд против 2,9 млрд долларов.

Если падение стоимости акций не прекратится, то американец может потерять лидирующую строчку рейтинга Bloomberg Billionaire Index. Он уступит место Биллу Гейтсу, чье состояние оценивается в 107 млрд долларов.

Напомним, что в начале октября состояние Безоса сократилось на 46 миллиардов долларов из-за развода с супругой. Пара развелась в июле 2019 года. Американка получила около 19,7 млн акций Amazon, что приравнивается к 4% компании. Половину из этого женщина направила на благотворительность.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Amazing Technology, Business Insider, Netflix