Петербургскому полицейскому предъявили обвинение в получении взятки

Он получал взятки от иностранца за предоставление личных данных мигрантов из ведомственных баз.

В Петербурге по подозрению в получении взятки задержан сотрудник полиции. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что в период с января по октябрь 2024 года помощник оперативного дежурного получал взятки от иностранца за предоставление личных данных мигрантов из ведомственных баз, которые передавались организаторам нелегальной миграции.

Подозреваемый 13 мая был задержан на рабочем месте, изъята банковская карта, на которую поступали взятки. В отношении сотрудника дежурной части 30 отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уголовное дело в отношении организатора нелегальной миграции направлено в суд.

Фото: Piter.tv