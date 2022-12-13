Они создали фиктивный договор на покупку угля на 100 тысяч рублей.

В Ленинградской области по подозрению в мошенничестве задержаны должностные лица Лужского психоневрологического диспансера и руководство коммерческой организации. Об этом сообщила пресс-служба СК по 47 региону.

Задержанные подозреваются в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Следствием установлено, что подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных Комитетом по социальной защите на покупку каменного угля для диспансера. Они изготовили фиктивный договор на поставку угля на 100 тысяч рублей. по факту поступившие деньги были присвоены и потрачены по личному усмотрению.

Ранее в Петербурге раскрыли мошенническую схему по обналичиванию 200 млн рублей.

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