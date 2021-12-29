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В Петербурге по Пушкинской карте можно бесплатно посетить 27 кинотеатров
Сегодня, 10:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге по Пушкинской карте можно бесплатно посетить 27 кинотеатров

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Посмотреть бесплатно можно 23 фильма.

С 1 февраля по Пушкинской карте можно купить билеты в кино. В Петербурге к программе уже подключились 27 кинотеатров. Об этом в своем Telegram-канале напомнил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В Петербурге к программе в том числе подключились государственный кинотеатр "Аврора", сети КАРО, "Формула кино". 

Посмотреть бесплатно можно 23 фильма, например, Три богатыря и конь на троне", "Одиннадцать молчаливых мужчин". Также совсем скоро состоятся премьеры фильмов "Папы", "Артек. Большое путешествие".

Ранее мы рассказывали, что такое Пушкинская карта и как её оформить.

Скриншот: официальный ролик Минкультуры

Теги: кино, пушкинская карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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