В Петербурге по Пушкинской карте можно бесплатно посетить 27 кинотеатров

Посмотреть бесплатно можно 23 фильма.

С 1 февраля по Пушкинской карте можно купить билеты в кино. В Петербурге к программе уже подключились 27 кинотеатров. Об этом в своем Telegram-канале напомнил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В Петербурге к программе в том числе подключились государственный кинотеатр "Аврора", сети КАРО, "Формула кино".

Посмотреть бесплатно можно 23 фильма, например, Три богатыря и конь на троне", "Одиннадцать молчаливых мужчин". Также совсем скоро состоятся премьеры фильмов "Папы", "Артек. Большое путешествие".

Ранее мы рассказывали, что такое Пушкинская карта и как её оформить.

Скриншот: официальный ролик Минкультуры