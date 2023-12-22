Петербуржец из ревности поджег автомобиль у дома по Апраксину переулку

Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.

Полицией задержан поджигатель автомобиля в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила региональная пресс-служба МВД.

Около пяти утра 22 января в полицию обратился очевидец и сообщил, что у дома 3 по Апраксину переулку, напротив клуба, горит автомобиль.

Прибывшие правоохранители обнаружили горящий Volkswagen Golf, принадлежащий 30-летнему жильцу дома. В машине выгорел салон. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.

В этот же день в квартире дома 15 по Пражской улице опергруппой по подозрению в совершении данной преступления был задержан 28-летний мужчина. По его словам, машину он поджег из ревности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Накануне вечером в Новом Девяткино мужчина пытался поджечь покрышки в подъезде.

Видео: МВД