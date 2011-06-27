Беглов подтвердил, что представители 69 государств приедут на ПМЭФ

Форум пройдет 15-18 июня.

69 иностранных государств подтвердили свое участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2022. Об этом во время ежегодного доклада сообщил губернатор Александр Беглов. Таким образом, с конца марта никто от участия не отказался.

По словам Беглов, заявки продолжают поступать. "Экономический форум состоится", — сказал Беглов.

ПМЭФ запланирован на 15-18 июня. Площадкой традиционно станет "Экспофорум". Темой форума станет "Новый мир — новые возможности". Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Страна-гость в этом году Египет.

Ранее Беглов назвал западные санкции против России атакой, не имеющей аналогов.

Фото: Piter.tv