Беглов назвал западные санкции против России атакой, не имеющей аналогов

Также губернатор упомянул будущее российских детей.

Во время ежегодного отчета в Законодательном собрании губернатор Александр Беглов обвинил "коллективный Запад" в атаке на Россию.

Атака, которой подвергается наше государство, не имеет аналогов. Коллективный Запад пытается устроить нам экономическую блокаду, уничтожить все наши достижения, лишить будущего наших детей, перечеркнуть будущее нашей страны. Александр Беглов.

Губернатор отметил, что события, которые происходят сейчас, определят судьбу России на десятилетия. По его словам, Россия преодолевала и не такие трудности. В новых экономических условиях нужно будет действовать "оперативно и сплоченно".

Ранее Беглов заявил о том, что 2021 год был успешным и результативным для Петербурга.

Фото: Piter.tv