Беглов: 2021 год был успешным и результативным для Петербурга

По словам губернатора, город продолжит развиваться, несмотря на тяжелую ситуацию.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, подводя итоги 2021 года в ЗакСе, назвал прошедший год результативным и прогрессивным. Заседание транслируется на сайте городского парламента 28 апреля.

ВРП в реальном выражении вырос на 4,8%. Индекс промышленного производства составил 107,5%. Доходы города выросли на 25,7%. Таких темпов роста в Петербурге не было 14 лет. Профицит бюджета остался на уровне 46,8 млрд рублей. Благодаря этому город смог создать хорошую подушку безопасности и не увеличивать государственный долг.

Запас прочности, который мы заложили за три предыдущих года, позволяет нам сегодня не только справляться с новыми вызовами, но и продолжать развивать город. Александр Беглов.

Губернатор отметил, что в новых экономических вызовах нужно будет работать очень быстро и сплоченно. Несмотря на все обстоятельства, Петербург будет стремиться к тому, чтобы к 2024 году достичь 1 трлн доходов в год.

Фото: трансляция на сайте ЗакСа