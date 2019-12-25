Названы даты ПМЭФ в 2023 году

В 2022 году в экономическом форуме приняли участие 14 тысяч человек.

Фонд Росконгресс назвал даты Петербургского экономического форума в 2023 году. Он пройдет с 14 по 17 июня.

Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. Антон Кобяков, секретарь Оргкомитета ПМЭФ.

Напомним, прошлый экономический форум в 2022 году прошел с 15 по 18 июня. Северная столица заключила соглашения на сумму более чем полтриллиона рублей.

Фото: Piter.tv