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Названы даты ПМЭФ в 2023 году
Сегодня, 10:24
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Названы даты ПМЭФ в 2023 году

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В 2022 году в экономическом форуме приняли участие 14 тысяч человек.

Фонд Росконгресс назвал даты Петербургского экономического форума в 2023 году. Он пройдет с 14 по 17 июня. 

Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны.

Антон Кобяков, секретарь Оргкомитета ПМЭФ.

Напомним, прошлый экономический форум в 2022 году прошел с 15 по 18 июня. Северная столица заключила соглашения на сумму более чем полтриллиона рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: пмэф 2023
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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