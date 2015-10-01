Северная столица заключила соглашения на сумму более чем полтриллиона рублей на ПМЭФ-2022

Правительство Петербурга будет сотрудничать c учеными из университетов.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что Петербург заключил в рамках ПМЭФ-2022 соглашений на полтриллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, был взят курс привлечение инвестиций, которые будут развивать существующие производства и позволят открыть новые высокооплачиваемые рабочие места. Акцент сделали на сферах здравоохранения, образования и IT- технологий.

Правительство Петербурга будет сотрудничать c учеными из университетов. Так, в список партнеров вошли СПбГУ и Политехнический университет, ВШЭ и Горный университет.

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Фото: Piter.tv