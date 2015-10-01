  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Северная столица заключила соглашения на сумму более чем полтриллиона рублей на ПМЭФ-2022
Сегодня, 17:25
127
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Северная столица заключила соглашения на сумму более чем полтриллиона рублей на ПМЭФ-2022

0 0

Правительство Петербурга будет сотрудничать c учеными из университетов.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что Петербург заключил в рамках ПМЭФ-2022 соглашений на полтриллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, был взят курс  привлечение инвестиций, которые будут развивать существующие производства и позволят открыть новые  высокооплачиваемые рабочие места. Акцент сделали на сферах здравоохранения, образования и IT- технологий.

Правительство Петербурга будет сотрудничать c учеными из университетов. Так, в список партнеров вошли СПбГУ и Политехнический университет,  ВШЭ и Горный университет.

Ранее на Piter.tv: Путин призвал улучшить систему оплаты труда врачей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: беглов, инвесторы, пмэф петербург, рабочие места, экономика и политика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии