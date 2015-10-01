Северная столица заключила соглашения на сумму более чем полтриллиона рублей на ПМЭФ-2022

Сегодня, 18 июня, стало известно, что Петербург заключил в рамках ПМЭФ-2022 соглашений на полтриллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, был взят курс привлечение инвестиций, которые будут развивать существующие производства и позволят открыть новые высокооплачиваемые рабочие места. Акцент сделали на сферах здравоохранения, образования и IT- технологий.
Правительство Петербурга будет сотрудничать c учеными из университетов. Так, в список партнеров вошли СПбГУ и Политехнический университет, ВШЭ и Горный университет.
Ранее на Piter.tv: Путин призвал улучшить систему оплаты труда врачей.
Фото: Piter.tv
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