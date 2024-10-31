Беглов поздравил народную артистку Светлану Крючкову с юбилеем

Губернатор выразил благодарность за верность Санкт-Петербургу и пожелал актрисе крепкого здоровья.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил поздравительный адрес народной артистке РСФСР, ведущей актрисе БДТ имени Товстоногова Светлане Крючковой по случаю её юбилея. В поздравлении глава города отметил выдающийся вклад актрисы в развитие отечественного театра и кинематографа.

"Блистательная актриса, Вы вписали множество ярких страниц в историю отечественного театра и кино, создали богатейшую галерею разноплановых и всегда запоминающихся образов. За каждым из них – высочайший талант, безупречный вкус, искренность и обаяние" говорится в тексте поздравления

Особо губернатор подчеркнул многогранность дарования: "Как мастер художественного слова, педагог и наставник, человек многогранного таланта, Вы вносите неоценимый вклад в петербургскую и отечественную культуру, сохраняя и развивая лучшие традиции российского театра".

Александр Беглов выразил благодарность Светлане Крючковой за верность Санкт-Петербургу и пожелал актрисе крепкого здоровья, новых ролей и творческих побед. Народная артистка продолжает активную работу в БДТ, оставаясь одной из самых ярких и востребованных актрис российского театра.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы почтили память Виктора Цоя в день его рождения.

Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова