В Петербурге пригодны для купания четыре водоема, в Ленобласти – три

В Северной столице отобрали 48 проб воды в девяти акваториях на 24 пляжах.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти проверили качество воды в местных водоемах. Так, в городе пригодны для купания только четыре пляжа.

В Северной столице отобрали 48 проб воды в девяти акваториях на 24 пляжах на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Купаться рекомендуется в 1-м и во 2-м Суздальских озерах, в Ольгинском пруду и Безымянном озере в Красносельском районе.

В Ленобласти проверили 40 проб воды в 20 зонах рекреаций. Качество воды соответствует нормативам на трех пляжах Приозерского района – озера Отрадное (поселок Плодовое), озера Ратное (поселок городского типа Кузнечное) и озера Снетковское (сельское поселение Ларионовское).

Межрегиональное управление Роспотребнадзора не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, где купаться в Петербурге летом 2025 года.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти