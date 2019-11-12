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В Петербурге пригодны для купания четыре водоема, в Ленобласти – три
Сегодня, 10:58
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В Петербурге пригодны для купания четыре водоема, в Ленобласти – три

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В Северной столице отобрали 48 проб воды в девяти акваториях на 24 пляжах.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти проверили качество воды в местных водоемах. Так, в городе пригодны для купания только четыре пляжа. 

В Северной столице отобрали 48 проб воды в девяти акваториях на 24 пляжах на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Купаться рекомендуется в 1-м и во 2-м Суздальских озерах, в Ольгинском пруду и Безымянном озере в Красносельском районе. 

В Ленобласти проверили 40 проб воды в 20 зонах рекреаций. Качество воды соответствует нормативам на трех пляжах Приозерского района – озера Отрадное (поселок Плодовое), озера Ратное (поселок городского типа Кузнечное) и озера Снетковское (сельское поселение Ларионовское). 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, где купаться в Петербурге летом 2025 года. 

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Теги: купание, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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