Пляж "Северный" в Курортном районе ждёт благоустройство

Работы начнутся с 16 апреля.

Пляж "Северный" в Курортном районе Петербурга будет благоустроен в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". В ГАТИ был выдан соответствующий ордер.

Специалисты ГБУ "Курортный берег" обнаружили, что существующие элементы благоустройства пляжа устарели и находятся в плохом состоянии. Работы начнутся с 16 апреля. На прибрежной территории будет уложено около 15 кв.м. террасной доски, а также 500 кв.м. покрытия из плитки.

Для посетителей пляжа установят 14 лежаков, две раздевалки, девять урн, более 11-ти скамеек. Также планируется посадка более 80-ти деревьев и кустарников. Будет оборудована детская игровая зона с песочницей и качелями. На берегу будет размещена водно-спасательная станция.

Ранее мы сообщили о том, что площадку для выгула собак возведут в Петродворцовом районе.

Фото: пресс-служба ГАТИ